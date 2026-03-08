अमेरिका ने भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदने की छूट? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

Donald Trump on India buying Russian oil: इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किया जा रहा है। वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर हमला कर रहा है। इसी बीच वैश्विक तेल बाजार में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी है। अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कदम सिर्फ तेल बाजार पर पड़ रहे दबाव को थोड़ा कम करने के लिए उठाया गया है।