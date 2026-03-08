ये कभी नहीं होना चाहिए… ईरान में अमेरिका और इजरायल सैन्य कार्रवाई पर चीन का बड़ा बयान

आपको बता दें कि बीजिंग से संयम बरतने की अपील ऐसे समय आई है, जब Israel Defense Forces (IDF) ने घोषणा की है कि उसकी वायुसेना ने ईरान की राजधानी Tehran में कई सैन्य ठिकानों पर लक्षित हमले किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में सैन्य अधिकारियों ने कहा, “तेहरान में Islamic Revolutionary Guard Corps से जुड़े कई ईंधन भंडारण परिसरों पर हमला किया गया है।”