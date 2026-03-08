Google CEO Salary: सुंदर पिचाई पर नोटों की बारिश; दुनिया के सबसे महंगे सीईओ में हुए शामिल

पिचाई के वेतन पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स (पीएसयू) के रूप में है, जो कंपनी के प्रदर्शन और शेयरधारकों को मिलने वाले रिटर्न से जुड़ा होता है। पिचाई और उनकी पत्नी के पास फिलहाल लगभग 16.7 लाख गूगल के शेयर हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 498 मिलियन डॉलर आंकी गई है।