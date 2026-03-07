US-Israel vs Iran: ट्रंप के बिना शर्त आत्मसमर्पण पर ईरानी राजदूत का करार जवाब, कहा-जीत या शहादत…

उन्होंने इस संघर्ष को दो विचारधाराओं के टकराव के रूप में बताया। उनके मुताबिक, “एक तरफ मानव गरिमा, न्याय और राष्ट्रों के स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार की बात है, जबकि दूसरी तरफ दमन, अन्याय और वर्चस्व की मानसिकता है।” उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई केवल ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता के सिद्धांतों के खिलाफ भी है।