जींद की फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड: 4 महिलाओं की जिंदा जलकर मौत, 20 मजदूर झुलसे, बाहर से लगा था ताला

घटना भाट कॉलोनी स्थित इस फैक्ट्री में हुई, जहां होली के रंग और गुलाल का उत्पादन होता था। उस समय फैक्ट्री में लगभग 30 मजदूर काम कर रहे थे। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। बाहर से ताला लगा होने के कारण मजदूर अंदर फंस गए थे। लोगों ने दरवाजा तोड़कर कई मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन देर होने से चार महिलाओं की मौत हो गई। दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।