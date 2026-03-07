Bihar Politics: अमित शाह का सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलावा, क्या बिहार को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिल्ली क्यों बुलाया है, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य में नई सरकार के गठन की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में सम्राट चौधरी को नंबर दो की स्थिति में माना जाता है। राज्य का सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग भी उनके पास है, जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हुआ करता था। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अब बिहार में संभावित सीएम पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। बीजेपी आगामी कुछ दिनों में इसका ऐलान कर देगा।