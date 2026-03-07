नीतीश युग में कैसे बदला बिहार, जानें बजट, आय और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे लगया बड़ी छलांग

बिहार की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 2025–26 तक लगभग 10.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। इसी के साथ राज्य की सरकारी वित्तीय क्षमता भी काफी बढ़ी है।2000 के दशक के मध्य में राज्य का बजट जहाँ लगभग 22,000–24,000 करोड़ रुपये के आसपास था, वहीं 2026–27 में यह बढ़कर लगभग 3.47 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। प्रति व्यक्ति आय, जो 2004–05 में लगभग 8,773 रुपये थी, 2024–25 तक बढ़कर लगभग 76,490 रुपये हो गई है, हालाँकि यह अभी भी देश में सबसे कम में से एक बनी हुई है। इसी अवधि में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ, बिजली की पहुँच का दायरा बढ़ा, और जिला तथा प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक ढाँचे में लंबे समय से रुका हुआ निवेश भी शुरू हुआ। इन बदलावों ने राज्य के विकास के लिए बुनियादी आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।