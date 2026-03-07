Nitish Kumar भावुक हुए तो रोने लगे विधायक, जदयू विधायक बोले- “आप राज्यसभा जा रहे, तो हमें निशांत दे दीजिए”

Bihar Politics: पार्टी के स्तर पर बिना चर्चा के बिहार मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के अचानक राज्य सभा का नामांकन दाखिल करने के जदयू के विधायकों ने अपनी पीड़ा जाहिर की। शुक्रवार शाम जदयू के विधायकों और पार्टी नेताओं की बैठक में विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। विधायकों ने कहा कि अब हम गुलदस्ता किसे देंगे। विधायकों की यह बात सुनकर सीएम नीतिश कुमार भावुक हुए तो कुछ विधायकों का गला भर आया और रोने लगे। विधायक विनय चौधरी ने भावुक होते हुए कहा कि सभी आपके निर्णय से असहमत है, फिर भी हम सभी आपके निर्णय के पीछे खड़े रहेंगे। विधायकों ने कहा कि हम चाहते थे कि आपके साथ ही निशांत को राजनीति में लाया जाता, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो अब हमें निशांत सौंप दीजिए। विधायकों की इस मांग पर मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खड़े होकर घोषणा की कि निशांत शनिवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उन्हें सक्रिय राजनीति में लाकर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सभी विधायकों व पार्टी नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।