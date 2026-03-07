Nepal Election Results: नेपाल को बालेन शाह के रूप में मिलने जा रहा नया पीएम, ओली पीछे

Nepal Election Results: नेपाल में हुए आम चुनावों के शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं और इन रुझानों ने वहां की पारंपरिक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब तक की गिनती में काठमांडू के मेयर बालेन शाह के समर्थन वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) को जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 165 सीटों में से 157 सीटों के रुझान और नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें RSP करीब 114 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ लंबे समय से नेपाल की राजनीति पर असर रखने वाली पार्टियां काफी पीछे नजर आ रही हैं। नेपाली कांग्रेस करीब 15 सीटों पर आगे है, जबकि यूएमएल 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा नेकपा 7 सीटों और श्रम संस्कृति पार्टी 6 सीटों पर आगे बताई जा रही है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त में है। वहीं आरपीपी, प्रलोपा और जसपा को फिलहाल एक-एक सीट मिलती दिख रही है।