US, ईरान-इजरायल जंग का असली खिलाड़ी कौन? राहुल गांधी ने बताया, कहा- भारत को कीमत चुकानी होगी

Rahul Gandhi Big Statement at US Iran-Israel War: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के कुट्टिक्कानम (इडुक्की) स्थित मारियन कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से देश-विदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से बात करते हुए कहा- मीडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अमेरिका- इजराइल और ईरान के बीच प्रतीत होता है, लेकिन इस जंग का असली खिलाड़ी अमेरिका, चीन और रूस हैं। उन्होंने कहा कि ऊपरी तौर पर यह अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसा लगता है। असल में यह अमेरिका, चीन और रूस के बीच का संघर्ष है। अमेरिका अपनी महाशक्ति बने रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन धीरे-धीरे उसके करीब आ रहा है। मिडिल ईस्ट ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। मिडिल ईस्ट पर हमारी ऊर्जा निर्भरता के कारण भारत को इसकी सीधी कीमत चुकानी पड़ेगी।