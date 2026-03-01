खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस कैसे किया तबाह, IDF ने 50 जेट्स से हमले का VIDEO किया जारी

IDF के अनुसार, यह बंकर ईरानी रेजीम के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे बनाया गया था, जो आपातकालीन स्थिति में युद्ध संचालन के लिए सुप्रीम लीडर के लिए सुरक्षित कमांड सेंटर था। IDF ने बयान में कहा, '50 इजरायली एयर फोर्स फाइटर जेट्स ने तेहरान में ईरानी रेजीम के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे अली खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर को नष्ट कर दिया।' हमला ऑपरेशन 'रोर ऑफ द हरियर' के दौरान किया गया, जिसमें बंकर को इस्तेमाल होने से पहले ही तबाह कर दिया गया। IDF ने बताया कि खामेनेई की हत्या पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बंकर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में यह सीनियर अधिकारियों के लिए बेस बना रहा।