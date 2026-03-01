6 मार्च 2026,

शुक्रवार

विदेश

खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस कैसे किया तबाह, IDF ने 50 जेट्स से हमले का VIDEO किया जारी

Israel Air Strike: इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि 28 फरवरी को ईरानी सरकार के लीडरशिप कंपाउंड पर हुए हमले में एयर फोर्स के करीब 50 फाइटर जेट्स शामिल थे, जिसके कारण देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 06, 2026

Ali Khamenei underground bunker

Ali Khamenei underground bunker

US Israel Iran War: इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से जुड़े एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया और इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। IDF ने हमले की एरियल फुटेज जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के नेतृत्व परिसर के नीचे बने इस सुरक्षित बंकर को निशाना बनाया।

जब 50 इजरायली जेट्स ने घेरा ईरान का आसमान

IDF के अनुसार, यह बंकर ईरानी रेजीम के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे बनाया गया था, जो आपातकालीन स्थिति में युद्ध संचालन के लिए सुप्रीम लीडर के लिए सुरक्षित कमांड सेंटर था। IDF ने बयान में कहा, '50 इजरायली एयर फोर्स फाइटर जेट्स ने तेहरान में ईरानी रेजीम के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे अली खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर को नष्ट कर दिया।' हमला ऑपरेशन 'रोर ऑफ द हरियर' के दौरान किया गया, जिसमें बंकर को इस्तेमाल होने से पहले ही तबाह कर दिया गया। IDF ने बताया कि खामेनेई की हत्या पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बंकर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में यह सीनियर अधिकारियों के लिए बेस बना रहा।

खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस पर भीषण बमबारी

वीडियो में बड़े पैमाने पर विस्फोट दिखाए गए हैं, जिसमें बंकर के ऊपर का कंपाउंड पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। IDF का दावा है कि इस हमले में करीब 100 बम गिराए गए, जो गहरे पैठ वाले (बंकर बस्टर) हथियार थे। यह हमला इजरायल-ईरान युद्ध के सातवें दिन हुआ, जो अब मध्य पूर्व में फैल चुका है और इसमें अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियां भी शामिल हो गई हैं। तेहरान में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी 1% तक गिर गई और सड़कें खाली हो गईं, क्योंकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

कई सीनियर कमांडर्स को बनाया गया निशाना

यह हमला ईरान के खिलाफ इजरायल की बढ़ती कार्रवाइयों का हिस्सा है, जिसमें पहले खामेनेई की हत्या और कई सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाया गया था। IDF ने इसे ईरानी आतंक रेजीम के हेडक्वार्टर के रूप में वर्णित किया। ईरान की ओर से इस विशिष्ट हमले पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन IRGC ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

‘सहमति वाले रिश्तों में बलि का बकरा बनते हैं युवा लड़के’, हाई कोर्ट ने पोक्सो केस में युवक को किया बरी
राष्ट्रीय
Madras High Court

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

06 Mar 2026 06:34 pm

Hindi News / World / खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस कैसे किया तबाह, IDF ने 50 जेट्स से हमले का VIDEO किया जारी

