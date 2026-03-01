6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरानी सैनिक कैसे बना रहे अमेरिकी फोर्स को सटीक निशाना, पल-पल का लोकेशन बता रहा दुश्मन देश

Russia Helping Iran: ईरानी हमले में रविवार को 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए… अब सवाल ये है कि ईरान को आखिर सटीक लोकेशन के बारे में कौन बता रहा है? क्या कोई अमेरिका का दुश्मन देश ईरान की मदद कर रहा है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 06, 2026

Moscow-Tehran Intelligence Sharing

ईरान-अमेरिका युद्ध पर बड़ा खुलासा (इमेज सोर्स: चैट GPT AI जनरेटेड इमेज)

Moscow-Tehran Intelligence Sharing: ईरान अब अमेरिका के सैन्य अड्डों पर सटीक हमले कर रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है, रविवार को कुवैत में हुए छह US सैनिक की मौत और कई दूसरे घायल हो गए। अब ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर ईरानी सेना को अमेरिकी फोर्स की इतनी सटीक लोकेशन कैसे मिल रही है? क्या कोई बड़ा देश पर्दे के पीछे से तेहरान की मदद कर रहा है?

एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को (रूस), तेहरान को मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप, एयरक्राफ्ट और दूसरे मिलिट्री एसेट्स की रियल-टाइम जानकारी दे रहा है। अगर ये दावा सच है, तो इसका मतलब है कि यह संघर्ष सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें एक और ताकत भी जुड़ गया है।

ईरान के पास अपना सैटेलाइट ग्रुप नहीं…फिर भी सटीक हमले

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के अनुसार, इस पूरे मामले पर एक अधिकारी और विशेषज्ञों ने बताया कि रूस की मदद कितनी गहरी है, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि यह जरूर माना जा रहा है कि लड़ाई के शुरुआती दिनों में ईरान की अमेरिकी सेना को ट्रैक करने की क्षमता कम हो गई थी और अगर रूस खुफिया जानकारी दे रहा है, तो इससे समझ आता है कि ईरान के कुछ हमले इतने सटीक कैसे हो रहे हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों, दूतावासों और अन्य टारगेट पर हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं।

रूस के सैन्य मामलों के विशेषज्ञ दारा मैसिकॉट के अनुसार, ईरान खास तौर पर रडार सिस्टम और कमांड-कंट्रोल जैसे अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की एडवांस सैटेलाइट तकनीक से ईरान की टारगेटिंग क्षमता बेहतर हो सकती है, क्योंकि ईरान के पास खुद इतने मिलिट्री सैटेलाइट नहीं हैं। इसलिए रूस से मिली तस्वीरें और जानकारी ईरान के लिए काफी अहम साबित हो सकती हैं।

ईरान-अमेरिका युद्ध में रूस का स्टैंड

ईरान-अमेरिका युद्ध में रूस ने खुलकर लड़ाई खत्म करने की बात कही है और इसे बिना उकसावे का सशस्त्र हमला बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रूस और ईरान के बीच खुफिया जानकारी साझा हो रही है, तो यह अमेरिका के विरोधी देशों के बीच बढ़ते सहयोग को भी दिखाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने अलग-अलग तरीकों से रूस की मदद की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और खुफिया जानकारी देकर रूस के खिलाफ उसकी मदद की है।

ईरान इस युद्ध में रूस का अहम सहयोगी रहा है। उसने कम लागत वाले अटैक ड्रोन की तकनीक दी, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में किया। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस के सीधे इस संघर्ष में कूदने की संभावना कम है, क्योंकि फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यूक्रेन युद्ध ही है।

ये भी पढ़ें

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई में हाई अलर्ट, लोगों के फोन पर आया मिसाइल वार्निंग का मैसेज
विदेश
Dubai missile alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

06 Mar 2026 08:42 pm

Hindi News / World / ईरानी सैनिक कैसे बना रहे अमेरिकी फोर्स को सटीक निशाना, पल-पल का लोकेशन बता रहा दुश्मन देश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

वोटिंग कम लेकिन असर बड़ा: नेपाल में नया सियासी उलटफेर

Nepal Election 2026
विदेश

बर्ड फ्लू फैलने से इस देश में दहशत; पोल्ट्री फार्म की सभी मुर्गियों को किया जाएगा दफन… WHO ने दी चेतावनी

h5n1 japan
विदेश

इजरायल के 50 लड़ाकू विमानों का ईरान पर कहर! खामेनेई के सीक्रेट बंकर को किया तबाह

Ali Khamenei underground bunker
विदेश

ईरान युद्ध रोकें: ओवैसी का मोदी को संदेश

Iran War Owaisi Modi Appeal
राष्ट्रीय

‘भारत इतना बड़ा देश है…’, रूस से तेल खरीदने के लिए फिर ट्रंप से किस बात की परमिशन? एक्सपर्ट ने कही बड़ी बात

India-Russia oil-US sanctions,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.