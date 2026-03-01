ईरानी सैनिक कैसे बना रहे अमेरिकी फोर्स को सटीक निशाना, पल-पल का लोकेशन बता रहा दुश्मन देश

‘द वाशिंगटन पोस्ट’ के अनुसार, इस पूरे मामले पर एक अधिकारी और विशेषज्ञों ने बताया कि रूस की मदद कितनी गहरी है, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि यह जरूर माना जा रहा है कि लड़ाई के शुरुआती दिनों में ईरान की अमेरिकी सेना को ट्रैक करने की क्षमता कम हो गई थी और अगर रूस खुफिया जानकारी दे रहा है, तो इससे समझ आता है कि ईरान के कुछ हमले इतने सटीक कैसे हो रहे हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों, दूतावासों और अन्य टारगेट पर हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं।