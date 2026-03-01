ईरान को ट्रंप ने दी एक और बड़ी धमकी, बोले- अब सिर्फ सरेंडर का रास्ता…

Trump Iran Surrender Warning: अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब ईरान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा और उसके पास सिर्फ आत्मसमर्पण का ही रास्ता बचा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान सरेंडर करता है, तो उसके बाद नए नेतृत्व के साथ मिलकर देश को फिर से मजबूत और समृद्ध बनाने में मदद की जा सकती है।