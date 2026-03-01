6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान को ट्रंप ने दी एक और बड़ी धमकी, बोले- अब सिर्फ सरेंडर का रास्ता…

Donald Trump Iran Statement: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान के साथ अब आत्मसमर्पण के अलावा और कोई समझौता नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 06, 2026

TRUMP

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दी एक और बड़ी चेतावनी (इमेज सोर्स: वाइटहाउस एक्स)

Trump Iran Surrender Warning: अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब ईरान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा और उसके पास सिर्फ आत्मसमर्पण का ही रास्ता बचा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान सरेंडर करता है, तो उसके बाद नए नेतृत्व के साथ मिलकर देश को फिर से मजबूत और समृद्ध बनाने में मदद की जा सकती है।

ट्रंप: ईरान के साथ आत्मसमर्पण के अलावा अब कोई समझौता नहीं होगा

अमेर‍िकी राष्ट्रपति ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट क‍िया, ''ईरान के साथ आत्मसमर्पण के अलावा अब कोई समझौता नहीं होगा। उसके बाद एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद हम और हमारे कई अद्भुत और बहुत बहादुर सहयोगी और साझेदार म‍िलकर ईरान को विनाश की कगार से वापस लाने के लिए ब‍िना थके काम करेंगे और इसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्‍यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ईरान का भविष्य शानदार होगा।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क‍िया था ये दावा

बता दें इससे पहले भी अमेर‍िकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है। उनके मुताबिक ईरान के अधिकारी फोन करके पूछ रहे हैं कि समझौता कैसे किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनसे कहा…अब आप बहुत देर से आए हैं।

ट्रंप का कहना है कि लगातार हो रहे सैन्य हमलों की वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ है और इसी कारण अब वह बातचीत के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और Israel की सेनाएं मिलकर ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बना रही हैं और उसकी सैन्य ताकत को कमजोर कर रही हैं।

ट्रंप के अनुसार, इस अभियान में ईरान की नौसेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि तीन दिनों में ईरान के 24 जहाज नष्ट कर दिए गए और उसकी वायु रक्षा प्रणाली का बड़ा हिस्सा भी खत्म हो गया है।

उन्होंने कहा कि जैसे ही ईरान मिसाइल लॉन्च करता है, कुछ ही मिनटों में उस लॉन्चर को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाता है। ट्रंप ने ईरानी सेना और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, पुलिस के सदस्यों से हथियार डालने की अपील भी की।

ये भी पढ़ें

अब सातवें आसमान पर होंगे तेल और गैस के दाम; युद्ध के बीच कतर ने दी कड़ी चेतावनी
विदेश
Qatar Force Majeure Warning

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

06 Mar 2026 11:16 pm

Hindi News / World / ईरान को ट्रंप ने दी एक और बड़ी धमकी, बोले- अब सिर्फ सरेंडर का रास्ता…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

युद्ध के बीच भारत आया ईरान का युद्धपोत; 183 क्रू मेंबर थे सवार

Iranian Warship IRIS Dena
विदेश

‘शहादत’ के बाद खामेनेई के अकाउंट से पहली पोस्ट! इजरायल को दी चेतावनी

Ali Khamenei
विदेश

अब सातवें आसमान पर होंगे तेल और गैस के दाम; युद्ध के बीच कतर ने दी कड़ी चेतावनी

Qatar Force Majeure Warning
विदेश

दुबई से कुवैत तक दहशत: ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला

Iran Attack UAE Kuwait
विदेश

ईरानी सैनिक कैसे बना रहे अमेरिकी फोर्स का सटीक निशाना, पल-पल का लोकेशन बता रहा दुश्मन देश

Moscow-Tehran Intelligence Sharing
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.