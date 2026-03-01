अब सातवें आसमान पर होंगे तेल और गैस के दाम; युद्ध के बीच कतर ने दी कड़ी चेतावनी

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेल और गैस ले जाने वाले टैंकर समुद्री रास्तों से नहीं गुजर पाए, तो अगले 2–3 हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। वहीं प्राकृतिक गैस की कीमतें चार गुना बढ़कर करीब 40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमले तुरंत बंद भी हो जाएं, तब भी निर्यात संचालन सामान्य होने में हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में गंभीर बाधाएं आई हैं।