‘भारत इतना बड़ा देश है…’, रूस से तेल खरीदने के लिए फिर ट्रंप से किस बात की परमिशन? एक्सपर्ट ने कही बड़ी बात

सबसे बड़ी चिंता केवल छूट की नहीं है, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट और शिपिंग रूट्स में अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों और इंश्योरेंस पाबंदियों को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए, तो यह संकट जल्दी हल हो सकता है। यूरोपीय कानून और इंश्योरेंस कंपनियों ने टैंकरों को फंसाया हुआ है, लेकिन इसे सीधे हल किया जा सकता है। डॉ. अल-हज्जी का मानना है कि बिना जटिल रास्ते अपनाए, केवल नियमों में बदलाव करके समस्या को तुरंत कम किया जा सकता है।