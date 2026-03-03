‘ईरान दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर है…’, भीषण जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन; डंके की चोट पर कही ये बड़ी बात

ईरान-इजरायल झगड़े पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "लगभग 47 सालों से, यह (ईरानी) सरकार यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर रही है और अमेरिकियों को मार रही है… जनरल सुलेमानी, जो रोडसाइड बम के जनक थे। मैंने उन्हें अपने पहले टर्म में खत्म कर दिया था। यह हमारा आखिरी सबसे अच्छा मौका था कि हम जो अभी कर रहे हैं, उस पर हमला करें और इस बीमार और खतरनाक सरकार से पैदा हो रहे बर्दाश्त न होने वाले खतरों को खत्म करें। हमारे मकसद साफ हैं। पहला, हम ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं… दूसरा, हम उनकी नेवी को खत्म कर रहे हैं। हमने पहले ही 10 जहाज़ों को खत्म कर दिया है। वे समुद्र की गहराई में हैं। तीसरा, हम यह पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल न कर सके। मैंने शुरू से ही कहा था- उनके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा… और आखिर में, हम यह पक्का कर रहे हैं कि ईरानी सरकार अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, फंड और गाइड करना जारी न रख सके…"