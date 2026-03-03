3 मार्च 2026,

मंगलवार

विदेश

‘ईरान दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर है…’, भीषण जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन; डंके की चोट पर कही ये बड़ी बात

Donald Trump statement: अमेरिका-ईरान के भीषण युद्ध के बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान को लेकर कहा- “हम यह पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल न कर सके।”

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 03, 2026

Donald Trump statement

अमेरिका-ईरान भीषण जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन (इमेज सोर्स: वाइट हाउस एक्स स्क्रीनशॉट)

Donald Trump Statement Middle East Crisis: भीषण जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन में कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा था और यह यूएस (United States) तथा विदेशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। उनके मुताबिक, ईरान के पास ऐसी मिसाइलें पहले से थीं जो यूरोप (Europe) और अमेरिकी बेस पर हमला कर सकती थीं, और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें भी हो जातीं जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती थीं। अगर ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और न्यूक्लियर हथियार आ जाते, तो यह Middle East ही नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें बराक ओबामा (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) द्वारा की गई ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म करने पर गर्व है। उनके मुताबिक, अगर यह डील न रोकी जाती, तो ईरान तीन साल पहले ही न्यूक्लियर हथियार बना लेता और शायद उनका इस्तेमाल भी कर लेता। उन्होंने कहा, “मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा।”

ईरान-इजरायल झगड़े पर क्या बोले US प्रेसिडेंट?

ईरान-इजरायल झगड़े पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "लगभग 47 सालों से, यह (ईरानी) सरकार यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर रही है और अमेरिकियों को मार रही है… जनरल सुलेमानी, जो रोडसाइड बम के जनक थे। मैंने उन्हें अपने पहले टर्म में खत्म कर दिया था। यह हमारा आखिरी सबसे अच्छा मौका था कि हम जो अभी कर रहे हैं, उस पर हमला करें और इस बीमार और खतरनाक सरकार से पैदा हो रहे बर्दाश्त न होने वाले खतरों को खत्म करें। हमारे मकसद साफ हैं। पहला, हम ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं… दूसरा, हम उनकी नेवी को खत्म कर रहे हैं। हमने पहले ही 10 जहाज़ों को खत्म कर दिया है। वे समुद्र की गहराई में हैं। तीसरा, हम यह पक्का कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर एक आतंक का स्पॉन्सर कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल न कर सके। मैंने शुरू से ही कहा था- उनके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा… और आखिर में, हम यह पक्का कर रहे हैं कि ईरानी सरकार अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, फंड और गाइड करना जारी न रख सके…"

अमेरिकी सैनिकों की मारे जाने पर क्या बोले ट्रंप?

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, "हमें लगा कि हमारी डील हो गई है, लेकिन फिर वे (ईरान) पीछे हट गए। फिर मैंने कहा, अब इसे सही तरीके से डील करना होगा। आज, हम उन चार बहादुर अमेरिकन सर्विस मेंबर्स के लिए दुख मना रहे हैं जो एक्शन में मारे गए हैं। उनकी याद में, हम इस मिशन को इस टेररिस्ट सरकार से अमेरिकन लोगों को मिलने वाले खतरे को खत्म करने के पक्के इरादे के साथ जारी रखे हुए हैं। हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर मिलिट्री है, और हम आसानी से जीत जाएंगे। हम पहले ही अपने टाइम प्रोजेक्शन से काफी आगे हैं। शुरू से ही, हमने चार से पांच हफ्ते का प्रोजेक्शन लगाया था। लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज्यादा समय तक चलने की काबिलियत है…"

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप: जंग से मैं बोर नहीं होता

ईरान-इजरायल लड़ाई पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "… शुरू से ही हमने चार से पांच हफ्ते का अंदाजा लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा समय तक चलने की काबिलियत है। आज किसी ने कहा, प्रेसिडेंट इसे बहुत जल्दी करना चाहते हैं और उसके बाद, वह बोर हो जाएंगे। मैं बोर नहीं होता। इसमें कुछ भी बोरिंग नहीं है… हमने मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने के लिए भी चार हफ्ते का अंदाजा लगाया था, और जैसा कि आप जानते हैं, यह लगभग एक घंटे में हो गया, इसलिए हम तय समय से बहुत आगे हैं…"

अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है? राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का जानिए मकसद, कौन कितना ताकतवर…समझिए युद्ध के पीछे की गणित
विदेश
Donald Trump VS Ali Khamenei

