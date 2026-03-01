अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है? राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का जानिए मकसद, कौन कितना ताकतवर…समझिए युद्ध के पीछे की गणित

फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड चैट GPT)
Middle East Tension: पूरे मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मचा हुआ है। शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जोरदार हमला किया। मिसाइलों और बंकर-बस्टर बमों ने भारी तबाही मचाई। ईरान में सैकड़ों लोगों की मारे जाने की खबर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्या चाहता है?
दरअसल, अमेरिका ईरान में तख्तापलट के लिए पूरी लीडरशिप को खत्म करना चाहता है। इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का नाम प्रमुख है। इसके अलावा ईरान सर्वोच्च परिषद के सचिव अली लारिजानी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर अहमद वाहिदी, खामेनेई के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद और विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी अमेरिका के निशाने पर हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा, हमारा लक्ष्य ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना और वहां की जनता को खामेनेई के दमनकारी शासन से आजाद कराना है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की सैन्य कमर टूट नहीं जाती। उन्होंने ईरानी सेना को हथियार डालने की चेतावनी भी दी।
ताजा जानकारी के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने हाल ही में ट्वीट किया, जिसमें लिखा है- "राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ईरान में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन्स पर नज़र रख रहे हैं: ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, 28 फरवरी, 2026।"
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह मानवता के दुश्मन के खिलाफ एक अस्तित्व की लड़ाई है। हमने ईरान के उन हाथों को काट दिया है जो इजरायल के विनाश का सपना देखते थे। अब ईरानी जनता के पास अपनी नियति बदलने का मौका है।
भारत की विदेश नीति के सामने एक कठिन चुनौती है। एक ओर इजरायल के रूप में भारत का भरोसेमंद रक्षा सहयोगी है तो दूसरी ओर ईरान, भारत की तेल जरूरतों और चाबहार बंदरगाह जैसे अहम प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। इसके अलावा हॉमुर्ज जलडमरूमध्य से भी भारत का काफी कच्चा तेल आता है, जो ईरान के नियंत्रण में है।
|श्रेणी
|अमरीका (USA)
|इजरायल (Israel)
|ईरान (Iran)
|सैन्य बजट (बिलियन USD)
|997
|19
|7.4
|सैन्य विमान (Military Aircraft)
|13,043
|600
|550
|नौसेनिक पोत (Naval Vessels)
|440
|60
|220
|एयरक्राफ्ट कैरियर
|11
|0
|0
|सक्रिय सैनिक (Active Personnel)
|13 लाख
|1.70 लाख
|6.10 लाख
