अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है? राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का जानिए मकसद, कौन कितना ताकतवर…समझिए युद्ध के पीछे की गणित

दरअसल, अमेरिका ईरान में तख्तापलट के लिए पूरी लीडरशिप को खत्म करना चाहता है। इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का नाम प्रमुख है। इसके अलावा ईरान सर्वोच्च परिषद के सचिव अली लारिजानी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर अहमद वाहिदी, खामेनेई के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद और विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी अमेरिका के निशाने पर हैं।