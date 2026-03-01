1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran Supreme Leader death: इजरायल के हमले में खामेनेई की हुई मौत, ईरानी मीडिया ने की पुष्टि

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। वहीं अब ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने मौत की पुष्टि की है। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 01, 2026

iran protest news, iran protest, iran protest live, internet shutdown in Iran, protest in lran,

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का निधन (Photo-X @MarioNawfal)

Iran Supreme Leader death: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। वहीं अब ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने मौत की पुष्टि की है।

ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार तड़के इसकी पुष्टि की, जिससे इस्लामिक गणराज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक और संभावित रूप से अस्थिर करने वाला क्षण माना जा रहा है।

सरकारी टीवी और समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार सुप्रीम लीडर का निधन अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कुछ घंटों बाद हुआ है। दरअसल, ट्रंप ने दावा किया था कि इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार गिराया है।

ट्रंप का दावा: संयुक्त ऑपरेशन में मारे गए खामेनेई

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने देर रात जारी बयान में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत समन्वित अमेरिका-इजरायल हमलों के दौरान हुई, जिनका उद्देश्य ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरे को समाप्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया।

ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले

इससे पहले अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स तथा एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।

राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों पर भी हमले की खबरें सामने आईं। इजरायली अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि जिस स्थान पर ख़ामेनेई के होने की आशंका थी, उसे निशाना बनाया गया था।

इजरायली एयर फोर्स ने किया ट्वीट

इजरायली एयर फोर्स (Israeli Air Force) ने ट्वीट कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान के रक्षा तंत्र से जुड़े 7 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए।

मारे गए अधिकारियों में अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर, सालेह असदी, मोहम्मद शिराज़ी, अज़ीज़ नसीरज़ादेह, हुसैन जबल अमेलियन और रेज़ा मोज़ाफरी-निया शामिल बताए गए हैं।

ये भी पढ़ें

दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला, लंदन, टोरंटो, पेरिस, शिकागो की उड़ानें रद्द
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

01 Mar 2026 07:35 am

Published on:

01 Mar 2026 07:13 am

Hindi News / World / Iran Supreme Leader death: इजरायल के हमले में खामेनेई की हुई मौत, ईरानी मीडिया ने की पुष्टि

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

खामेनेई की मौत के दावे पर आया ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, जानें क्या कहा

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला, लंदन, टोरंटो, पेरिस, शिकागो की उड़ानें रद्द

विदेश

अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराया! राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई मुहर

Iran-america conflict
विदेश

अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है? राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का जानिए मकसद, कौन कितना ताकतवर…समझिए युद्ध के पीछे की गणित

Donald Trump VS Ali Khamenei
विदेश

Nepal Elections: जेन-Z आंदोलन के बाद चुनाव के लिए तैयार नेपाल, कई चेहरे मैदान में, 5 मार्च को मतदान

Nepal elections
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.