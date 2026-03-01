Iran Supreme Leader death: इजरायल के हमले में खामेनेई की हुई मौत, ईरानी मीडिया ने की पुष्टि

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने देर रात जारी बयान में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत समन्वित अमेरिका-इजरायल हमलों के दौरान हुई, जिनका उद्देश्य ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरे को समाप्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया।