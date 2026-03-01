अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराया! राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई मुहर

ट्रंप के मुताबिक, वह उम्मीद करते हैं कि ईरान की सेना और पुलिस अब आम नागरिकों के साथ मिलकर देश को फिर से मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में खामेनेई की मौत के बाद एक ही दिन में भारी तबाही हुई है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि ईरान पर भारी और सटीक बमबारी कई दिनों तक जारी रहेगी, जब तक कि मध्य पूर्व और दुनिया में शांति का मकसद पूरा नहीं हो जाता।