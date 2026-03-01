अमेरिका-इजरायल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सुरक्षित हैं या नहीं? इजराइली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान आया सामने, ईरानी राजदूत ने भी की पुष्टि

फारस की खाड़ी के दूसरे देशों में हुए धमाकों पर उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं किया है। राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर ईरान की जमीन पर हमला किया गया, तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के लिए वैध लक्ष्य माने जाएंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के देशों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए न होने दें।