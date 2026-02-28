इजरायल के हमले में ईरान के रक्षामंत्री की मौत का दावा, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आएंगे खामेनेई

Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिन्हें 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' या इसी तरह के नाम से जाना जा रहा है। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों और सैन्य क्षमता को नष्ट करना बताया गया है। इजरायल ने दावा किया कि हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड के आसपास धुआं उठता दिखा, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एनबीसी न्यूज को बताया कि खामेनेई जितना मुझे पता है, जिंदा हैं।