28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल के हमले में ईरान के रक्षामंत्री की मौत का दावा, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आएंगे खामेनेई

इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया है। 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' के तहत किए गए इन हमलों में ईरान के रक्षामंत्री अमीर नासिरजादेह और शीर्ष सैन्य कमांडरों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 28, 2026

Israel-Iran War

Israel-Iran War

Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिन्हें 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' या इसी तरह के नाम से जाना जा रहा है। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों और सैन्य क्षमता को नष्ट करना बताया गया है। इजरायल ने दावा किया कि हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड के आसपास धुआं उठता दिखा, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एनबीसी न्यूज को बताया कि खामेनेई जितना मुझे पता है, जिंदा हैं।

हमले में ईरान के रक्षामंत्री की मौत का दावा

रॉयटर्स के अनुसार, तीन सूत्रों ने पुष्टि की कि ईरान के रक्षामंत्री अमीर नासिरज़ादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) कमांडर मोहम्मद पाकपुर इजरायली हमलों में मारे गए। यह ईरान की सैन्य कमान पर बड़ा झटका है। हमले सुबह शुरू हुए, जिसमें तेहरान के मध्य इलाकों में विस्फोट हुए और धुआं उठता दिखा।

ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इजरायल के अलावा खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूएई, बहरीन, कतर में विस्फोट रिपोर्ट हुए। ईरान ने इसे "अनुचित आक्रमण" करार दिया और "क्रशिंग रिस्पॉन्स" की चेतावनी दी।

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बंद

ईरानी हमलों के बाद दुबई एयरपोर्ट (दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हब) ने सभी उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दीं। दुबई मीडिया ऑफिस ने यात्रियों को एयरपोर्ट न आने की सलाह दी। एमिरेट्स और फ्लाईदुबई ने ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए। क्षेत्रीय एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें प्रभावित हुईं।

भारत का रिएक्शन

विदेश मंत्रालय (MEA) ने गहरी चिंता जताई। बयान में कहा, 'ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों से भारत बहुत चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। बातचीत और कूटनीति से तनाव कम किया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो।'

नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह

भारतीय मिशन क्षेत्र में नागरिकों से सतर्क रहने, संपर्क में रहने और स्थानीय गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दे रहे हैं। यह संघर्ष जून 2025 के हमलों के बाद दूसरी बड़ी भिड़ंत है। ट्रंप ने ईरानियों से सरकार पर कब्जा करने की अपील की, जबकि क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। स्थिति तेजी से बदल रही है।

ये भी पढ़ें

‘खरीद लो सोना, वरना पछताओगे!’ इजरायल-ईरान जंग से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं गोल्ड के रेट
कारोबार
Gold-Silver Price

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Feb 2026 09:09 pm

Hindi News / World / इजरायल के हमले में ईरान के रक्षामंत्री की मौत का दावा, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आएंगे खामेनेई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान-इजराइल की लड़ाई में अब कूदा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने दे डाली खुली चेतावनी

PM Shehbaz Sharif
विदेश

ईरान के लिए आगे आया चीन, दे दिया बड़ा बयान

विदेश

खामेनेई के घर पर गिरा बंकर बस्टिंग बम

Israel-Iran War
विदेश

क्या बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? आ गई बड़ी खबर

Rajasthan Petrol prices are more expensive than in Haryana Uttar Pradesh and Gujarat Find out rates
विदेश

Israel-Iran War: डर से नहीं भागे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, हमले के बाद पहली बार दिखे, बैठक में बड़ा ऐलान

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.