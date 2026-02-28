Israel-Iran War: डर से नहीं भागे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, हमले के बाद पहली बार दिखे, बैठक में बड़ा ऐलान

इजराइल और ईरान के बीच जंग चरम पर है। दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। इस बीच, यह खबर सामने आई थी कि जंग के डर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कहीं भाग गए हैं। उन्हें अमेरिका और इजराइल से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।