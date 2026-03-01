खामेनेई के घर पर गिरा बंकर बस्टिंग बम…ईरान में 53 लड़कियों की मौत; कतर, बहरीन में US के अड्डे तबाह

Israel-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों में अमेरिका की भूमिका की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। शनिवार को तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनने के बाद इजरायल ने ईरान पर जोरदार हमला किया। खबरों के अनुसार, इजरायली हमले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालयों के पास हुए। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान को 'शेर की दहाड़' नाम दिया गया है। यरूशलम में भी सायरन बजाए गए और देशभर के लोगों को फोन पर गंभीर खतरे के बारे में अलर्ट भेजा गया।