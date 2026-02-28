अमेरिका-इजराइली हमले से मिडिल ईस्ट पर तमतमाया ईरान, इन जगहों पर दागीं ढेरों मिसाइलें

Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क गई है। शनिवार, 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसे खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी कदम बताया और पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस करार दिया और कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देगा, उसकी नेवी को नेस्तनाबूद करेगा और कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा।