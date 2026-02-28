28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran- Israel War: ईरानी हमले में अपने नागरिक की हुई मौत तो बौखला उठा मुस्लिम मुल्क, कर दिया बड़ा ऐलान

ईरान ने अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में यूएई के अल-धफरा एयर बेस (अमेरिकी बेस) सहित कई गल्फ देशों में यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यूएई की एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन अबू धाबी में गिरे मलबे से एक एशियाई नागरिक की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 28, 2026

ईरान-इजराइल हमला। (फोटो- IANS)

अमेरिका और इजराइल के हमले से बौखलाकर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

ईरान की कार्रवाई से संयुक्त अरब अमीरात काफी गुस्से में है। उसने भी ईरान को इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर जवाब देने का संकेत दिया है। यूएई ने ईरानी हमले के बाद खुलकर कहा है कि जवाब देने का हक सबको है।

मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्शन बढ़ने के कारण यूएई ने अपने एयरस्पेस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शनिवार सुबह इस कदम के बारे में जानकारी दी। इसे सिविलियन एयरक्राफ्ट, फ्लाइट क्रू और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक खास एहतियात बताया।

आठ देशों पर एकसाथ हमला

बता दें कि ईरान ने एकसाथ लगभग आठ देशों पर हमला किया है। उसने बहरीन में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस पर टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक की है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी और दुबई शहर को निशाना बनाया है।

इसके अलावा, ईरान ने कतर के दोहा और सऊदी अरब के रियाद में भी हमला किया है। अबू धाबी में, यूएई एयर फोर्स और अमेरिकी एयर फोर्स अल धफरा एयर बेस शेयर करते हैं।

इन जगहों पर तैनात हैं अमेरिकी अधिकारी

दुबई का जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है, जहां रेगुलर तौर पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे जहाज आते-जाते रहते हैं।

दोहा में भी बहुत बड़ा अमेरिकी बेस है। खबर है कि सऊदी अरब में अमेरिका के 2,000 से ज्यादा सैनिक हैं. जिनमें से कुछ प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तैनात हैं।

एयर इंडिया ने मध्य पूर्व जाने वाली सभी उड़ानें कीं निलंबित

इस बीच एयर इंडिया ने शनिवार को कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में बिगड़ते हालात को देखते हुए उसने मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान में 'बड़े सैन्य अभियान' शुरू किए। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा- मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें निलंबित की जाती हैं।

एयरलाइन ने कहा- हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उड़ानों के संचालन के लिए सुरक्षा स्थिति का लगातार आकलन करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर संचालन में बदलाव करेंगे। हमारी टीमें यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी।

ये भी पढ़ें

US-Israel Attack Iran: युद्ध की वजह से एयर इंडिया का विमान इज़रायल से वापस लौटा
विदेश
US-Israel Attack Iran

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

28 Feb 2026 05:06 pm

Published on:

28 Feb 2026 04:35 pm

Hindi News / World / Iran- Israel War: ईरानी हमले में अपने नागरिक की हुई मौत तो बौखला उठा मुस्लिम मुल्क, कर दिया बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

Israel-Iran War: डर से नहीं भागे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, हमले के बाद पहली बार दिखे, बैठक में बड़ा ऐलान

विदेश

इजरायल अमेरिका ने ईरानी स्कूल पर किया हमला, 5 बच्चों की मौत

24 Iranian students killed
विदेश

खाड़ी देशों में गिरे बम, यूएई में एक की मौत

विदेश

इजरायल-ईरान जंग ने दक्षिण एशिया में बदला समीकरण, जानें किसका होगा फायदा

Israel Iran War
विदेश

ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी में US-इजरायल

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.