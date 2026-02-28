US-Israel Attack Iran: युद्ध की वजह से एयर इंडिया का विमान इज़रायल से वापस लौटा

अमेरिका और इजरायल के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत शनिवार सुबह ईरान पर हमलों की शुरुआत की गई। पहले इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए फिर अमेरिका ने समुद्र के रास्ते ईरान को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ईरान को युद्ध की धमकी देते आ रहे है। जिसके बाद अब जाकर अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के दफ्तर और निजी आवास को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। वहीं खामेनेई तेहरान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए है। इजरायल ने एक साथ 30 टारगेट अटैक किए जिनका निशाना राजधानी तेहरान समेत कई शहर थे।