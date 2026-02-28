Iran-Israel War: ईरानी सेना को ट्रंप की फाइनल वार्निंग, कहा- हथियार छोड़ो नहीं तो मौत तय, आपके साथ सही बर्ताव होगा

ट्रंप ने कहा- ईरान के लोगों से मैं आज कहता हूं कि आपकी आजादी का समय आ गया है। सुरक्षित रहें। अपने घर से बाहर न निकलें। बाहर बहुत खतरा है। हर जगह बम गिरेंगे। जब हम काम पूरा कर लेंगे, तो अपनी सरकार संभाल लेना। यह आपकी होगी। शायद, पीढ़ियों के लिए यह आपका एकमात्र मौका होगा।