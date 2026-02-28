US-Israel Iran War: इजरायल के बाद ईरान का अमेरिका पर पलटवार, बहरीन बेस पर दागी कई मिसाइलें

इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को ‘रोअर ऑफ द लायन’ नाम दिया है। इजराइली अधिकारियों का कहना कि यह एक प्रिवेंटिव हमला है जो कि संभावित खतरे को पहले ही खत्म करने के लिए किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुए इजरायली हमलों में अमेरिका की भूमिका की खुद पुष्टि की है। ट्रंप ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि कि हमने ईरान में एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है। हम वहां की क्रूर सरकार से पैदा होने वाले खतरे को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हमारा लक्ष्य उनके मिसाइल सिस्टम को नष्ट करना और उनके मिसाइल बनाने वाले उद्योगों को मिट्टी में मिला देना है। हम ईरान की नौसेना का भी नामो-निशां मिट देंगे।