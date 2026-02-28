ईरान पर हुए इजरायली हमले में ईरानी सेना के सुप्रीम कमांडर की मौत

Iran–Israel war: मिडिल ईस्ट में तनाव अब खुली जंग में बदलता दिख रहा है। शुक्रवार को इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान में कई मिसाइलों के गिरने से जोरदार धमाके हुए, जिनकी गूंज दूर-दूर तक सुनी गई। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख कमांडर हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि हुई है।