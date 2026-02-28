US and Israel Strike Iran: ईरान पर हमले के बाद इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का आया बड़ा बयान

Middle East tension: अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर की गई कार्रवाई का मकसद मौजूदा सरकार को गिराना और आम ईरानियों को सत्ता पर काबिज होने की छूट देना बताया तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ईरान में 'आतंकवादी शासन' को समाप्त करना बताया।