Iran–Israel War: ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी में US-इजरायल, हफ्तों पहले हुई थी प्लांनिग

Israel strike on Iran: अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है।हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कार्यालय के आसपास विस्फोटों की सूचना मिली है और उनके निजी आवास पर भी मिसाइलें दागी।