विदेश

Iran–Israel War: ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी में US-इजरायल, हफ्तों पहले हुई थी प्लांनिग

Iran-Israel Conflict: अमेरिका और इजरायल ने ईरान को निशाना बनाया, रिपोर्ट्स के अनुसार कई दिनों तक लगातार कार्रवाई जारी रह सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 28, 2026

ईरान इजराइल युद्ध (X)

Israel strike on Iran: अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है।हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कार्यालय के आसपास विस्फोटों की सूचना मिली है और उनके निजी आवास पर भी मिसाइलें दागी।

लड़ाई लंबी चलने की आशंका

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया है कि यह सैन्य अभियान लंबा चल सकता है और कई दिनों तक लगातार कार्रवाई जारी रह सकती है।

कई महीनों से तैयारी जारी

इजरायली रक्षा अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय में संचालित किया जा रहा है और इसकी योजना कई महीनों से तैयार की जा रही थी। हमले की तारीख भी हफ्तों पहले तय कर ली गई थी।

ईरान की जवाबी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद ईरान ने दो चरणों में जवाबी कार्रवाई की। पहले चरण में करीब बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने की खबर है।

