US-Israel Iran War: इजरायल-अमेरिकी हमलों में 40 ईरानी छात्रों की मौत, ईरान ने वॉशिंगटन पर किया हमला

US-Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजरायल, अमेरीका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष अब खुली सैन्य कार्रवाई में बदल गया है। इजरायल और अमेरिका ने शनिवार सुबह ईरान पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों के दौरान राजधानी तेहरान और सुप्रीम लीडर खामेनेई के निजी आवास और कार्यालय समेत कई ठिकाणों को निशाना बना गया। धमकों की आवाज से पूरा ईरान दहल उठा और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई। इन हमलों में कुल कितने लोग मारे गए यह अभी सामने नहीं आ पाया है। इसी बीच ईरान ने यह दावा किया है कि एक प्राथमिक स्कूल पर इजरायल ने बम गिराए जिसके चलते 40 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है।