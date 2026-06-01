चीन का नया शोध: युद्ध के हालात में खुद फैसले ले सकेंगे एल्गोरिदम ड्रोन स्वार्म

China Drone Technology: चीन की शोध टीम ने एक नया एल्गोरिदम विकसित किया है, जिसे एचजी-एसटीआर (हेटरोजीनियस ग्राफ स्पेशियो-टेम्पोरल रीजनिंग) नाम दिया गया है। यह एल्गोरिदम ड्रोन स्वार्म यानी कई ड्रोन के समूह को एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता देने के लिए बनाया गया है। इस उन्नत तकनीक को लेकर दावा है कि यह भविष्य में युद्ध के तरीके बदल सकती है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा हो और ड्रोन की संचार तथा देखने की क्षमता बाधित हो रही हो।