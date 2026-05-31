‘अब कोई समझौता नहीं होगा, अपना हक लेकर रहेंगे’, युद्ध के 3 महीने बाद ईरान ने तोड़ी चुप्पी

Iran-US Tension: 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच युद्ध खत्म के लगभग तीन महीने बाद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने रविवार को कहा कि ईरान (मिडिल-ईस्ट) में संकट का पूरा हल निकालने के लिए अमेरिका के साथ किसी भी ऐसे समझौते को मंजूरी नहीं देगा, जब तक ईरानी लोगों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाते।