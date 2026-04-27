‘सीधी बातचीत का सवाल ही नहीं उठता’, अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा बयान

US-Iran War Hezbollah Chief Reaction: मिडिल-ईस्ट में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद स्थिति अब और नाजुक हो गई है। वहीं ईरान ने भी अब ठान लिया है कि किसी भी हमले का वह चार गुना तेजी से हमला करेगा। उसका कहना है कि यदि उसके तेल टैंकों पर हमला हुआ तो वह पड़ोसी देशों के 4 तेल टैंकों को एक झटके में उड़ा देगा।