Pakistan: संसद भवन तक मार्च, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, देश की बजट प्राथमिकताओं पर सवाल उठे सवाल

Employees march to Parliament House in Islamabad : पहले से कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की सरकार की परेशानियां और बढ़ गई हैं। हजारों सरकारी कर्मचारियों ने इस्लामाबाद में वेतन सुधार, पेंशन सुरक्षा और सेवा संरचना में सुधार की मांग को लेकर संसद भवन तक एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संघीय सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 17.5 ट्रिलियन रुपये के बजट की घोषणा से पहले यह प्रदर्शन किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे पाकिस्तान से कर्मचारी सचिवालय चौक पर एकत्र हुए और फिर उन्होंने संसद भवन की ओर मार्च किया ताकि उनकी मांगों को नए बजट में शामिल किया जा सके। इस पर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया।