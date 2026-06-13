रूस के चलते कंगाल हुआ यूक्रेन, हर नागरिक पर 7500 डॉलर का कर्ज, चुकाने में लगेंगे 35 साल, किसका कितना पैसा?

ये 57.2 अरब डॉलर से बढ़कर 162.73 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसमें करीब 10 अरब डॉलर अकेले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को चुकाना है। बाकी कर्ज सहयोगी देशों से लिया गया है। युद्ध शुरू होने के बाद मिली सैन्य मदद और अनुदान के बावजूद यूक्रेन को लगातार नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं।