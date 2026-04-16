Russian-Ukraine War: यूक्रेन पर रूस का मिसाइल-ड्रोन से भीषण हमला; 16 की मौत, 100 से अधिक घायल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना साबित करती है कि रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस लगातार युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और शांति की संभावनाओं को कमजोर कर रहा है। ज़ेलेंस्की वर्तमान में यूरोपीय देशों से समर्थन जुटाने के लिए दौरे पर हैं। यूरोपीय संघ की परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने भी रूसी हमले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रूस पर नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसे एक 'भयानक हमला' करार दिया।