रूस-तालिबान सैन्य समझौते से हलचल, पाकिस्तान को सख्त चेतावनी; यूक्रेन युद्ध में भागीदारी की अटकलें खारिज

Russia-Taliban and military agreement: रूस और तालिबान के बीच हुए नए सैन्य समझौते ने दक्षिण एशिया की जियो-पॉलिटिक्स में हलचल तेज कर दी है। मास्को में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच के इतर रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब (तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे) ने इस सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक करार के तुरंत बाद काबुल लौटे तालिबानी रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के लागू होने के बाद अब पाकिस्तान भविष्य में कभी भी अफगान सीमा के भीतर हवाई हमले करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा।