यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला, रूस-यूक्रेन में बढ़ा तनाव; IAEA ने कहा- आग से न खेलें

IAEA Warning: दक्षिणी यूक्रेन स्थित यूरोप के सबसे बड़े जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक बार फिर घातक ड्रोन हमला हुआ है। वर्ष 2022 से रूसी नियंत्रण वाले इस अति-संवेदनशील संयंत्र की एक टर्बाइन बिल्डिंग की दीवार में ड्रोन टकराने से छेद हो गया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी कि परमाणु केंद्रों पर हमला करना आग से खेलने जैसा है। इस हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में परमाणु कयामत का खतरा मंडराने लगा है।