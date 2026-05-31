Video: इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बरसाए बम, कई ठिकाने तबाह

Israel Hezbollah Attack Video: इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइली सेना का दावा है कि इस अभियान के दौरान उसे हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा मिला है, जो आम नागरिकों के इलाकों में छिपाकर रखा गया था। इस ऑपरेशन के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है।