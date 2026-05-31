31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Video: इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बरसाए बम, कई ठिकाने तबाह

Israel Airstrikes: इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। एयर स्ट्राइक में कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइली सेना ने हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया है। इस कार्रवाई का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 31, 2026

Israel Hezbollah Attack Video

इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया एयर-स्ट्राइक (इमेज सोर्स: IDF एक्स स्क्रीनशॉट)

Israel Hezbollah Attack Video: इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइली सेना का दावा है कि इस अभियान के दौरान उसे हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा मिला है, जो आम नागरिकों के इलाकों में छिपाकर रखा गया था। इस ऑपरेशन के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है।

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के अनुसार, दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज, वादी सलूकी और जव्तर अल-शर्कियाह गांव में चलाए गए सटीक अभियान के दौरान हथियार बरामद किए गए। वहीं, इजराइली एयर फोर्स हिजबुल्लाह के आतंकी मुख्यालयों पर लगातार हमले कर रही है।

इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक्स पर लिखा…

X पर एक पोस्ट में, IDF ने कहा- “ये दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज और वादी सलूकी इलाके में IDF के सटीक ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। IDF सैनिकों को जौतर अल-शर्किया गांव में हथियार मिले, जो दक्षिणी लेबनान के आम इलाकों में हिजबुल्लाह की मौजूदगी का एक और सबूत है। एयरफोर्स आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और दक्षिणी लेबनान के अतिरिक्त इलाकों पर हमला कर रही है।”

ये भी पढ़ें

‘ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना…’, US के डिफेंस सेक्रेटरी का खुलमखुल्ला वार्निंग
विदेश
iran-us war

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

31 May 2026 06:32 pm

Hindi News / World / Video: इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बरसाए बम, कई ठिकाने तबाह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

इजरायल ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर किया कब्जा, युद्ध में अब तक 3,350 से ज्यादा मौतें

Beaufort Castle
विदेश

नेपाली पीएम बालेन शाह बोले- ‘भारत के साथ सीमा विवाद कूटनीतिक तरीके से सुलझा लेंगे’

Nepal PM Balen Shah Dalit apology
विदेश

ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एक और ड्रोन, शांति समझौते की अटकलों के बीच नया बवाल

Iran US Conflicts
विदेश

‘हमारी अदालत प्रणाली भी फिक्स है…’, कोर्ट से लगे दो बड़े झटकों के बाद भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Trump Slams US Court System
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट में संदिग्ध तैरती माइन मिलने से अलर्ट, ओमान ने जारी की चेतावनी

Oman issues alert after suspected floating mine found in Strait of Hormuz
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.