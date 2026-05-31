Video: इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बरसाए बम, कई ठिकाने तबाह

इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया एयर-स्ट्राइक (इमेज सोर्स: IDF एक्स स्क्रीनशॉट)
Israel Hezbollah Attack Video: इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। इजराइली सेना का दावा है कि इस अभियान के दौरान उसे हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा मिला है, जो आम नागरिकों के इलाकों में छिपाकर रखा गया था। इस ऑपरेशन के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है।
इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के अनुसार, दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज, वादी सलूकी और जव्तर अल-शर्कियाह गांव में चलाए गए सटीक अभियान के दौरान हथियार बरामद किए गए। वहीं, इजराइली एयर फोर्स हिजबुल्लाह के आतंकी मुख्यालयों पर लगातार हमले कर रही है।
X पर एक पोस्ट में, IDF ने कहा- “ये दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज और वादी सलूकी इलाके में IDF के सटीक ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। IDF सैनिकों को जौतर अल-शर्किया गांव में हथियार मिले, जो दक्षिणी लेबनान के आम इलाकों में हिजबुल्लाह की मौजूदगी का एक और सबूत है। एयरफोर्स आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर और दक्षिणी लेबनान के अतिरिक्त इलाकों पर हमला कर रही है।”
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