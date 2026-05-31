‘हमारी अदालत प्रणाली भी फिक्स है…’, कोर्ट से लगे दो बड़े झटकों के बाद भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Trump Slams US Court System: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर देश की न्यायिक व्यवस्था पर निशाना साधा है। टैरिफ नीति और कैनेडी सेंटर से जुड़े मामलों में कानूनी झटके मिलने के बाद ट्रंप ने अमेरिकी कोर्ट सिस्टम को 'फिक्स' और 'रिग्ड' करार दिया है।