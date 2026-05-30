महासागर ‘मंथन’ में 1,100 से ज़्यादा नई प्रजातियों की खोज

दिलचस्प बात यह है कि नई प्रजातियों में अधिकांश खोजें नए अभियानों से नहीं, बल्कि पहले से जमा नमूनों की दोबारा जांच से हुईं। कुल 1,121 नई प्रजातियों में से 728 संग्रहालय अभिलेखों और वैज्ञानिकों के पुराने संग्रहों से पहचानी गईं। नई प्रजाति की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग, डीएनए परीक्षण और विस्तृत चित्रण का सहारा लेते हैं। ओशन सेंसस अलायंस की विज्ञान प्रमुख मिशेल टेलर ने कहा कि इतनी बड़ी खोज वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग का परिणाम है और समुद्री दुनिया लगातार चौंकाने वाले रहस्यों से भरी हुई है।