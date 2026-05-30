इंटरव्यू और परीक्षा में सुन्न क्यों हो जाता है दिमाग? डिकोड हुआ ‘हिप्पोकैम्पस’ पर दबाव का खेल

बार-बार प्रैक्टिस - बार-बार प्रैक्टिस करना फायदेमंद रहता है। इससे दिमाग उस परिस्थिति का आदी बनता है और ज़रूरत के समय सहजता बनी रहती है।



धीमी और गहरी सांस लें - स्ट्रेस की स्थिति में धीमी और गहरी सांस लेनी चाहिए। ऐसा करने से स्ट्रेस घटता है।



रटें नहीं, बल्कि समझें - किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। समझने से जानकारी लंबे समय तक दिमाग में रहती है।



7-8 घंटे नींद लें - अच्छी नींद बेहद जरूरी है। ऐसे में 7-8 घंटे नींद लेनी चाहिए। उचित नींद से दिमाग बेहतर रिकॉल करता है।



खुद को शांत रखें - खुद को शांत रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे याददाश्त बनी रहती है।