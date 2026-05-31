होर्मुज स्ट्रेट में संदिग्ध तैरती माइन मिलने से अलर्ट, ओमान ने जारी की चेतावनी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जारी बयान में कहा गया कि ओमान के समुद्री क्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट के पास एक ऐसी वस्तु देखी गई है, जिसके माइन होने की आशंका है। इसलिए सभी समुद्री उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।