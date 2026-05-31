होर्मुज स्ट्रेट में संदिग्ध तैरती माइन मिलने से अलर्ट, ओमान ने जारी की चेतावनी

Oman issues alert after suspected floating mine found in Strait of Hormuz
Maritime Safety: ओमान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने होर्मुज स्ट्रेट में एक संदिग्ध तैरती हुई माइन देखे जाने के बाद चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने नाविकों, मछुआरों और जहाजों से कहा है कि वे इस क्षेत्र से गुजरते समय बेहद सावधानी बरतें।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जारी बयान में कहा गया कि ओमान के समुद्री क्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट के पास एक ऐसी वस्तु देखी गई है, जिसके माइन होने की आशंका है। इसलिए सभी समुद्री उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
अधिकारियों ने कहा कि जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस इलाके में जहाजों और नौकाओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।
अपडेट जारी है है…
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