ईरान युद्ध में युद्ध नया मोड़! होर्मुज स्ट्रेट की चेतावनी के बाद ट्रंप ने ईरान को दिया सीधा जवाब

इसी बीच व्हाइट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उनकी कार्रवाई युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है, तो ट्रंप ने सवाल को टालते हुए बेहद छोटा और चौंकाने वाला जवाब दिया। वो ये था कि “और क्या?” इसका मतलब ये है कि यदि आगे भयानक युद्ध हुआ तो इसमें बच्चे- लोग मारे जाएंगे। जिनका कोई दोष नहीं है। यह अपराध की श्रेणी में आएगा।