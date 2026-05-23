‘ट्रंप से परेशान है बांग्लादेशी भैंसा, छोड़ दिया खाना’, भारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का उड़ाया मजाक

बता दें डोनाल्ड ट्रंप के हमशक्ल से वायरल हुआ यह भैंसा बांग्लादेश के नारायणगंज जिले का है, जो राजधानी ढाका के पास स्थित है। ईद-उल-अजहा से पहले यह लोगों के बीच काफी चर्चा में आ गया है। करीब 700 किलो वजन वाले इस सफेद एल्बिनो भैंसे का सुनहरा रंग और चेहरे की बनावट देखकर कई लोगों ने इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की।