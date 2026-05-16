ताइवान पर कब्जा करने के लिए नए-नए पैंतरे आजमा रहा चीन, डोनाल्ड ट्रंप के वापस लौटते ही कर दिया बड़ा खेल शुरू

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ और ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, चीन अब एशिया के विवादित समुद्री इलाकों में अपनी गतिविधियां तेजी से बढ़ा रहा है। इसके लिए वह बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाली नावें, कोस्ट गार्ड जहाज और समुद्री सुरक्षा से जुड़े विशेष दल तैनात कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन बिना सीधे युद्ध के इन इलाकों पर अपना दबदबा मजबूत करना चाहता है। खासकर ताइवान के आसपास।