थानों पर कब्जा, नेताओं से वसूली… क्या बलूचिस्तान से खत्म हो गया है पाकिस्तान का राज ?

Extortion: पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात बिगड़ गए हैं और इसके सुरक्षा संकट के कारण प्रांतीय विधानसभा के अंदर तीखी आलोचना हो रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था पर तेजी से नियंत्रण खो रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों ने कहा कि मंत्री भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सुरक्षित रूप से आवागमन करने में असमर्थ थे और उन्हें सशस्त्र समूहों से जबरन वसूली की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। डॉन के अनुसार, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की अध्यक्षता में हुए विधानसभा सत्र के दौरान, वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संसदीय नेता मीर सादिक उमरानी ने प्रांत की स्थिति की एक तस्वीर पेश की।