16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

थानों पर कब्जा, नेताओं से वसूली… क्या बलूचिस्तान से खत्म हो गया है पाकिस्तान का राज ?

Lawlessness: बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति बेकाबू हो गई है और खुद प्रांतीय मंत्रियों ने इसे 'गृहयुद्ध' जैसा बताकर अपनी हार मान ली है। उग्रवादियों द्वारा पुलिस थानों पर हमले और नेताओं से जबरन वसूली की घटनाएं आम हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

May 16, 2026

Balochistan Liberation army

बलूचिस्तान मुक्ति सेना। ( फोटो : X/ @UpendrraRai)

Extortion: पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात बिगड़ गए हैं और इसके सुरक्षा संकट के कारण प्रांतीय विधानसभा के अंदर तीखी आलोचना हो रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था पर तेजी से नियंत्रण खो रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सांसदों ने कहा कि मंत्री भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर सुरक्षित रूप से आवागमन करने में असमर्थ थे और उन्हें सशस्त्र समूहों से जबरन वसूली की धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। डॉन के अनुसार, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई की अध्यक्षता में हुए विधानसभा सत्र के दौरान, वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संसदीय नेता मीर सादिक उमरानी ने प्रांत की स्थिति की एक तस्वीर पेश की।

राज्य अधिकारियों और हिंसक संगठनों के बीच चल रहा खुला संघर्ष

उमरानी ने कहा कि अगर राज्य आम नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता तो सांसदों के सदन में बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने मौजूदा हालात को गृहयुद्ध जैसा बताया और दावा किया कि राज्य अधिकारियों और हिंसक संगठनों के बीच खुला संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों पर हमले, हथियार छीनने की घटनाएं और जबरन वसूली की मांगें आम बात हो गई हैं, और अब तो निर्वाचित प्रतिनिधि भी खतरे में हैं।

उनके आवास पर पांच बार हमला हो चुका है

उमरानी ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि प्रांतीय मंत्री होने के बावजूद डेरा मुराद जमाली स्थित उनके आवास पर पांच बार हमला हो चुका है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रमुख राजमार्ग अभी भी असुरक्षित हैं, जिससे जन आवागमन बुरी तरह बाधित हो रहा है और कई जिले अलग-थलग पड़ गए हैं। उन्होंने नौकरशाही के हस्तक्षेप और न्यायिक रोक आदेशों की भी आलोचना की, जिनके कारण कथित तौर पर सरकार अक्षम अधिकारियों के तबादले नहीं कर पा रही थी। उन्होंने विधानसभा से इस मुद्दे के समाधान के लिए विधायी सुधारों पर विचार करने का आग्रह किया।

लंगोव ने स्वीकार किया कि सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं थी

स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर चिंताओं को स्वीकार किया और टिप्पणी की कि बिगड़ते सुरक्षा माहौल की आलोचना प्रभावी रूप से प्रांतीय सरकार पर ही आरोप लगाने के बराबर है, जैसा कि डॉन ने उजागर किया है। इस बीच, गृह मंत्री जिया लंगोव ने स्वीकार किया कि सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा सदस्यों को छह-छह गार्ड दिए गए थे, जबकि मंत्रियों को आठ सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रांत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की अपील भी की। (इनपुट: ANI )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

16 May 2026 03:48 pm

Hindi News / World / थानों पर कब्जा, नेताओं से वसूली… क्या बलूचिस्तान से खत्म हो गया है पाकिस्तान का राज ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Thailand Train Accident: बैंकाक में ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर, 8 से ज्यादा लोगों की मौत

train Accident In Bangok
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब व्लादिमीर पुतिन दो दिन के लिए जाएंगे चीन, क्या यूक्रेन-ईरान को लेकर मामला और हो गया गंभीर?

putin
विदेश

सिर्फ चूहों से नहीं बल्कि इंसान से भी फैल सकता है हंतावायरस, WHO की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

Andes Hantavirus
विदेश

ट्रंप ने क्यों फेंके चीन के दिए हुए गिफ्ट, इस डर के चलते उठाया सख्त कदम

Trump Xi Meeting
विदेश

सीजफायर के बाद लेबनान में इजरायल का भीषण हमला, 6 लोगों की मौत

Israeli attack in Lebanon
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.