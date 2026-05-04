बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा है कि इन 11 हमलों में उनके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 11 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि विद्रोही गुट ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के तीन अधिकारियों को भी बंधक बनाने का दावा किया है। यह पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रवक्ता के अनुसार, ये हमले मुख्य रूप से सेना के जवानों, खनिजों को ले जाने वाले बड़े वाहनों और सरकार का साथ देने वाले स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर किए गए थे।